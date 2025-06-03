Врач Безнебеева посоветовала какао как альтернативу кофе

Цены на кофе стремительно повышаются. Всему виной — климатические условия в Бразилии. Диетолог Виктория Безнебеева предложила обратить внимание на альтернативу в виде какао-бобов, богатых кальцием и обладающих полезными свойствами, передала «Вечерняя Москва».
По словам врача, какао обеспечивает высокий уровень бодрости, сопоставимый с действием кофе, но отличается меньшей кислотностью, что положительно влияет на здоровье желудка и кишечника.
Медик назвала еще одной отличной заменой травяные чаи, улучшающие иммунитет, нормализующие работу внутренних органов и помогающие организму очиститься. Особенно полезны варианты с медом, липой и лемонграссом, повышающие общий тонус организма.
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