Врач Бертольди перечислил признаки тромбоза, при которых нужен срочный вызов медиков

Сосудистый хирург Винисиус Бертольди перечислил симптомы, которые могут указывать на тромбоз глубоких вен. Об этом пишет MK.RU со ссылкой на Terra.

Специалист Бертольди назвал внезапный отек одной ноги главным признаком сосудистой проблемы. Насторожить должна боль в икроножной мышце, усиливающаяся при ходьбе, а также необычное ощущение тепла в конечности.

Врач советует обратить внимание на покраснение кожи, чувство тяжести или давления в ноге и появление ранее незаметных поверхностных вен. При этом он подчеркивает, что перечисленные признаки не позволяют поставить диагноз самостоятельно — необходимо медицинское обследование.

Особую опасность представляют внезапная одышка и боль в груди. Эти симптомы могут указывать на тромбоэмболию легочной артерии, когда фрагмент тромба попадает в сосуды легких. В такой ситуации требуется немедленная медицинская помощь.