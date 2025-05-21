Врач Бережная назвала натуральные овощи и фрукты источником клетчатки в рационе

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог и диетолог Ирина Бережная в беседе с радио Sputnik разъяснила, почему важна роль клетчатки в организме человека. Неперевариваемые волокна клетчатки служат питанием для полезных бактерий кишечника, нормализуют работу пищеварительной системы и предотвращают возникновение ряда заболеваний.

Диетолог советует обращать внимание на натуральные овощи и фрукты, способные обеспечить достаточное поступление клетчатки. При невозможности полноценного питания полезны препараты на основе натурального компонента, например семена подорожника.

Недостаток клетчатки проявляется болью в животе, вздутием и запорами. Эти симптомы сигнализируют о нарушении нормального функционирования кишечника и требуют коррекции рациона.

Стоит помнить, что польза овощей определяется условиями выращивания. Врач предупреждает, что употребление неправильно выращенных корнеплодов, например свеклы, произрастающей вблизи загрязненных территорий, может нанести организму существенный вред. Поэтому важным аспектом здорового питания является контроль качества употребляемых продуктов.