Врач Бережная: ягоды шиповника нельзя заваривать крутым кипятком

Ягоды шиповника — отличное средство для укрепления иммунитета и профилактики ОРВИ. Об этом рассказала гастроэнтеролог Ирина Бережная в беседе с радиостанцией Sputnik .

По ее словам, красные плоды обладают антиоксидантным, иммуностимулирующим и тонизирующим эффектом. Однако важно научиться правильно готовить шиповник.

«Заваривайте не крутым кипятком, не варите ягоды. Если вы хотите получить максимальную пользу от витамина C, которым богаты ягоды шиповника, настаиваете 30-40 минут, потом можно спокойно употреблять», — пояснила врач.

Она напомнила, что из ягод можно сделать лимонады и компоты. А вот покупные сиропы не имеют той пользы, которая есть у замороженных и сушеных плодов.