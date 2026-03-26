Врач Бережанский рекомендовал аллергикам держать окна закрытыми и чаще проводить влажную уборку

Иммунолог Павел Бережанский поделился рекомендациями, которые помогут уменьшить проявления сезонной аллергии. Главный принцип — ограничить контакт с пыльцой, чтобы снизить тяжесть симптомов, сообщил сайт KP.RU.
Специалист посоветовал держать окна закрытыми и проводить влажную уборку два раза в день. При выходе на улицу людям с сильной аллергией следует надевать защитные очки и маску.
Для защиты слизистой носа иммунолог рекомендовал использовать барьерные спреи, создающие невидимую пленку.
Прогулки лучше планировать в дождливую или влажную погоду, а утренние и вечерние часы, а также ветреные дни избегать из-за высокой концентрации пыльцы в воздухе.
