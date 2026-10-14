Врач Бережанский рассказал, что обострение аллергии осенью связано с активностью пылевых клещей

Осеннее обострение аллергии связано не с цветением, а с изменением микроклимата в домах и активностью пылевых клещей. Об этом сообщил сайт URA.RU со ссылкой на аллерголога-иммунолога Павла Бережанского.

По словам врача, с началом отопительного сезона люди реже открывают окна и дольше находятся в помещениях. В воздух легче поднимаются частицы и продукты жизнедеятельности пылевых клещей, накопившиеся за лето в матрасах, подушках и мебели. Другими раздражителями становятся плесень и уличная пыль, занесенная на обуви или шерсти питомцев.

В отличие от ОРВИ, при аллергии обычно отсутствуют температура, слабость и ломота. Чтобы снизить риски, специалист рекомендовал регулярно проветривать комнаты, использовать пылесосы с HEPA-фильтрами, стирать постельное белье при температуре более 60 градусов и убрать открытые накопители пыли.