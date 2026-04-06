Врач Бережанский предупредил о риске анафилактического шока из-за аромапалочек

Педиатр, пульмонолог и доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета Павел Бережанский предупредил о рисках для здоровья, связанных с использованием аромапалочек. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва» .

По словам эксперта, дым от благовоний содержит формальдегиды, бензол и другие вредные вещества, которые могут оседать на слизистой оболочке дыхательных путей.

«Регулярное вдыхание такого дыма повышает всегда риск хронического воспаления дыхательных путей, вообще ухудшает функцию легких, может развивать онкологические заболевания верхних дыхательных путей», — заявил медик.

Среди возможных последствий он также выделил аллергию и даже анафилактический шок. Врач подчеркнул, что использование аромапалочек должно быть эпизодическим, а помещения после их применения необходимо проветривать.