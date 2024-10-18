Врач Бережанский предупредил, что хронический стресс может спровоцировать онкологическое заболевание

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Павел Бережанский в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что постоянный стресс представляет для здоровья человека не меньшую опасность, чем хронические болезни. И то, и другое становится фактором риска развития онкологических заболеваний.

Как написал сайт «Аргументы и факты», сильный стресс ослабляет возможность организма бороться с болезнями, что, в свою очередь, увеличивает вероятность рака. Медик пояснил, что злокачественные клетки достаточно быстро распространяются по организму, закрепляясь в таких органах как лимфатические узлы или желудок.

Сильные эмоциональные потрясения также оказывают влияние на эндокринную и другие системы организма, добавил Бережанский.