Врач Бережанский предупредил, что хронический стресс может спровоцировать онкологическое заболевание

Кандидат медицинских наук, врач-педиатр Павел Бережанский в беседе с изданием «Подмосковье сегодня» рассказал, что постоянный стресс представляет для здоровья человека не меньшую опасность, чем хронические болезни. И то, и другое становится фактором риска развития онкологических заболеваний.
Как написал сайт «Аргументы и факты», сильный стресс ослабляет возможность организма бороться с болезнями, что, в свою очередь, увеличивает вероятность рака. Медик пояснил, что злокачественные клетки достаточно быстро распространяются по организму, закрепляясь в таких органах как лимфатические узлы или желудок.
Сильные эмоциональные потрясения также оказывают влияние на эндокринную и другие системы организма, добавил Бережанский.
Си Цзиньпин и Моди подтвердили участие в саммите БРИКС в Казани
Напавшую на полицейского пьяную дебоширку из Ступина задержали
«Наши предприятия готовы»: эксперт РЭО предрек большой спрос на оборудование для утилизации отходов
Путин посетил выставку Российского фонда прямых инвестиций
Российские военные взяли в плен иностранных наемников в зоне спецоперации
Волонтеры Ленинского округа собрали 1,3 тонны гумпомощи жителям Курской области
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте