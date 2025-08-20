Врач Бережанский предостерег от употребления лимонов при простуде

Профессор Сеченовского университета, доктор медицинских наук, врач-педиатр Морозовской детской клинической больницы и эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский в беседе с aif.ru посоветовал избегать цитрусовых во время простуды.

«Несмотря на распространенное мнение о высоком содержании витамина С в лимонах, апельсинах и мандаринах, эти фрукты не рекомендуются при простудных заболеваниях», — привел слова доктора сайт RT.

Бережанский пояснил, что цитрусовые содержат кислоту, которая раздражает слизистые оболочки и может усложнить выздоровление. Он порекомендовал искать витамин С в других продуктах, таких как брокколи, капуста, зелень и картофель.

«Пейте больше теплой воды, употребляйте легкую пищу и соблюдайте постельный режим. Если вы все же хотите добавить витамин С в рацион, лучше выбрать менее кислые источники или принимать специальные витаминные комплексы после консультации с врачом», — заключил эксперт.