Врач Бережанский посоветовал начинать закаливание детей с локального обтирания

Летний сезон предоставляет идеальные возможности для укрепления здоровья детей. Как правильно проводить закаливание, чтобы добиться положительного эффекта, рассказал педиатр Павел Бережанский в беседе с Infox.ru .

По его словам, основные рекомендации включают консультацию с педиатром, постепенное привыкание к процедурам, регулярность и позитивный настрой. Важно начинать с локальных методов, таких как обтирания и контрастные обливания, и только потом переходить к более интенсивным процедурам.

Как пояснил врач, для дошкольников подойдет только локальное закаливание, при котором тело не погружается полностью в холодную воду. Солнечные ванны и ходьба босиком также являются отличными способами. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и может быть адаптирован под возраст и состояние здоровья ребенка, отметил медик.