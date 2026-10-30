Врач Бережанский перечислил способы укрепить иммунитет ребенка осенью

Осенью дети чаще болеют из-за ослабленного за лето иммунитета , а не из-за холода. Об этом сообщил Pravda.Ru врач-педиатр, доктор медицинских наук и профессор Сеченовского университета Павел Бережанский.

К началу учебного года организм ребенка часто оказывается истощен летними привычками, отметил врач Бережанский. По его словам, жара заставляет детей много пить и потеть, из-за чего вымываются водорастворимые витамины, а обилие растительной пищи вытесняет белок — основу иммунитета. Нехватка мяса снижает уровень железа, а отказ от рыбы лишает ребенка омега-3. Не меньшее значение имеют сон и режим: нарушение цикла глубокого сна лишает тело главного инструмента восстановления, пишет «Пенза-пресс».

Врач рекомендует следить за качеством воздуха в доме: пыль повреждает эпителий дыхательных путей, а сухой воздух от батарей облегчает проникновение вирусов. Влажность в помещении должна быть не менее 55%, курение в доме нужно исключить. Для защиты иммунитета педиатр советует давать ребенку 1,5–2 грамма белка на килограмм веса в сутки и защищать время сна так же, как время на уроки. При сухом кашле без мокроты стимулировать отхаркивание муколитиками не стоит. Бережанский подчеркнул, что эти рекомендации носят общий характер, а для выбора лечения нужна консультация врача.