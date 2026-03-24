Врач Бережанский назвал наследственность и стресс факторами риска развития аллергии

С наступлением весны многие люди сталкиваются с неприятными симптомами аллергии. Врач-педиатр, аллерголог-иммунолог Павел Бережанский рассказал в беседе с ОТР о причинах возникновения недуга.

По словам медика, существуют более 30 факторов, которые повышают риск развития аллергии. Первый из них — наследственность. Также влияют стресс, постоянная работа за компьютером, гиповитаминозы, лечение антибиотиками и употребление большого количества аллергенов.

Вылечить аллергию полностью невозможно, но с помощью профилактики и терапии можно добиться ремиссии. У детей часто встречается аллергия на белки, а взрослые обычно сталкиваются с аллергической реакцией на пыльцу растений.