Врач Бербелл указала на опасность частого употребления ибупрофена

Врач Сара Марин Бербелл предупредила о рисках, связанных с регулярным приемом ибупрофена. Об этом сообщило издание El Confidencial .

Бербелл отметила, что обезболивающее можно использовать при болях по назначению врача. Однако регулярный прием препарата может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, пишет MK.RU.

Одним из возможных осложнений специалист назвала нарушения работы почек. Она привела в пример случай пациентки, которая регулярно принимала ибупрофен из-за менструальных болей. Впоследствии у женщины выявили изменения функции почек.

Врач подчеркнула, что периодический прием обезболивающего и его регулярное употребление — это разные ситуации. Особенно осторожными, по ее словам, следует быть людям, которым приходится принимать ибупрофен каждую неделю или чаще.

Бербелл также призвала не ограничиваться временным устранением боли, если она возникает постоянно. В таких случаях, отметила специалист, необходимо выяснить причину неприятных ощущений и лечить основное заболевание, а не регулярно подавлять симптомы обезболивающими.