Врач Белый указал на высокую эффективность препаратов для лечения рака простаты

Благодаря появлению лекарств вроде апалутамида, влияющего на андрогенный рецептор человека, смертельный исход от рака простаты стал невозможен. Об этом заявил доктор медицинских наук и председатель совета директоров ПАО «Промомед» Петр Белый в эфире радиостанции Sputnik .

По словам врача, эффективность лечения достигает 98%, пациенты принимают препарат десятилетиями, одновременно консультируясь с онкологом-урологом относительно целесообразности операции.

«Диагноз, который был фатален лет 20 назад, он вообще не страшен», — заявил специалист.

Директор по новым продуктам компании Кира Заславская также указала на большое количество онкологических заболеваний, поддающихся лечению.