Врач Белозеров рассказал, что правильно сморкаться нужно двумя ноздрями сразу

Считается, что сморкаться нужно одновременно двумя ноздрями, за счет этого правильно распределяется поток воздуха в носу, рассказал ИА «Стационар-пресс» нижегородский врач-отоларинголог Григорий Белозеров.
Медик добавил, что втягивание слизи строго запрещено, поскольку это может привести к отиту. В случае появления ушного заболевания нужно срочно начать лечение, используя сосудосуживающие капли и спреи, написал сайт newsnn.ru.
В крайних случаях отит может сопровождаться высокой температурой. По словам специалиста, в такой ситуации может потребоваться прием антибиотиков. Лечащий доктор назначит анализ крови и примет решение по лечению. Белозеров напомнил, что здоровый полноценный сон и отказ от курения повысит иммунитет и поможет быстрее преодолеть болезнь.
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