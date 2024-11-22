Врач Белозеров рассказал, что правильно сморкаться нужно двумя ноздрями сразу

Считается, что сморкаться нужно одновременно двумя ноздрями, за счет этого правильно распределяется поток воздуха в носу, рассказал ИА «Стационар-пресс» нижегородский врач-отоларинголог Григорий Белозеров.

Медик добавил, что втягивание слизи строго запрещено, поскольку это может привести к отиту. В случае появления ушного заболевания нужно срочно начать лечение, используя сосудосуживающие капли и спреи, написал сайт newsnn.ru.

В крайних случаях отит может сопровождаться высокой температурой. По словам специалиста, в такой ситуации может потребоваться прием антибиотиков. Лечащий доктор назначит анализ крови и примет решение по лечению. Белозеров напомнил, что здоровый полноценный сон и отказ от курения повысит иммунитет и поможет быстрее преодолеть болезнь.