Врач Белова: велопрогулки и плавание улучшают состояние глаз

При проблемах со зрением необходимо выбирать виды спорта, которые не увеличивают нагрузку на сетчатку. Об этом рассказала офтальмолог Мария Белова в беседе с «Газетой.ru».
Врач напомнила о существовании физической активности, способствующей улучшению здоровья глаз. Стоит обратить внимание на велопрогулки, волейбол, бег и бадминтон. Они создают условия для синтеза дофамина, стабилизирующего близорукость.
Еще один отличный вариант — плавание. В воде происходит снижение нагрузки на зрение, пояснила медик.