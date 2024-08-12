Врач Белова: велопрогулки и плавание улучшают состояние глаз

При проблемах со зрением необходимо выбирать виды спорта, которые не увеличивают нагрузку на сетчатку. Об этом рассказала офтальмолог Мария Белова в беседе с «Газетой.ru».

Врач напомнила о существовании физической активности, способствующей улучшению здоровья глаз. Стоит обратить внимание на велопрогулки, волейбол, бег и бадминтон. Они создают условия для синтеза дофамина, стабилизирующего близорукость.

Еще один отличный вариант — плавание. В воде происходит снижение нагрузки на зрение, пояснила медик.

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