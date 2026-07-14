Врач Белова предупредила об опасности воды из нагретой в машине пластиковой бутылки

Летняя жара становится серьезным испытанием не только для пассажиров, но и для автомобилистов. Многие водители держат в салоне бутылку с водой «на всякий случай», однако употребление жидкости из емкости, перегретой на солнце, может нанести серьезный вред организму, сообщила гастроэнтеролог Кристина Белова в беседе с MIR24.TV .

По ее словам, под воздействием высоких температур пластик начинает выделять химические вещества и токсины. При попадании в организм они негативно влияют на эндокринную систему, репродуктивное здоровье и общее самочувствие человека.

«Также при длительном контакте с жидкостью или нагревании в бутылках из полиэтилентерефталата (ПЭТ) начинает выделяться сурьма — токсичный тяжелый металл», — предупредила врач.

Она объяснила, что в больших концентрациях это вещество вызывает раздражение кожи и слизистых оболочек, а также провоцирует сбои в работе желудочно-кишечного тракта.