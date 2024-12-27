Врач Белов рассказал, что препараты от изжоги повышают риск развития деменции

Психотерапевты центра персонализированной психотерапии и психиатрии «ЭмоциУМ» Лев Белов и Татьяна Сычова обсудили с «Известиями» риски развития деменции, связанные с приемом таблеток от изжоги.

Они указали, что изжогу испытывает около 40% населения до 60 лет, и она проявляется как ощущение жжения за грудиной или под ложечкой, которое усиливается при изменении положения тела и сопровождается неприятным привкусом во рту. Изжога часто ассоциируется с гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью, которая вызвана забросом содержимого желудка в пищевод.

Белов отметил, что, несмотря на хорошую общую переносимость большинства препаратов от изжоги, у них имеются побочные эффекты. Недавние исследования показали, что длительный прием этих медикаментов может увеличить вероятность развития деменции — стойких нарушений когнитивных функций, сопровождающихся потерей знаний и навыков.