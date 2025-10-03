Врач Белоусова сообщила, что полуфабрикаты и колбасы вредны для сердца

Эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова в беседе с RT предупредила о необходимости ограничения определенных продуктов в рационе пациентов с заболеваниями сердца и сосудов.

«Пища с высоким содержанием трансжиров и насыщенных жиров может повысить уровень «плохого» холестерина, что способствует образованию атеросклеротических бляшек в сосудах», — отметила врач. Среди таких продуктов она назвала фастфуд, жирные сорта мяса, маргарин и кондитерские изделия.

Также стоит избегать продуктов с избытком добавленного сахара и рафинированных углеводов, например, сладких газированных напитков, соков, конфет и промышленной выпечки. Она рекомендовала ограничить употребление полуфабрикатов, колбас, сосисок, консервов, солений, чипсов, соусов промышленного производства и снеков.

Врач подчеркнула, что особенно полезны продукты, содержащие омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, клетчатку, антиоксиданты, полифенолы и микроэлементы.