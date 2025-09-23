Врач Белоусова сообщила, что киви не теряет витамин C при длительном хранении

Диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала о пользе киви. Все витамины фрукт сохраняет даже при попадании на полку магазина, отметила эксперт в беседе с ИА НСН .

По ее словам, содержание аскорбиновой кислоты, то есть витамина С, не уменьшается при длительном хранении.

«Сколько было витамина, когда плод сорвали с дерева, столько мы и получаем потом в магазине. Там нет фермента, разрушающего аскорбиновую кислоту. Это такая уникальная консервная банка для аскорбиновой кислоты», — пояснила врач.

Она также отметила, что киви богаты цинком и антиоксидантами, которые подходит для профилактики простатита у мужчин.

Еще одно любопытное свойство — способность регулировать моторику кишечника. Мягкие и спелые плоды улучшают пищеварение и эффективны при запорах. Киви также гипоаллергенен, поэтому его рекомендуют добавлять в детский рацион.