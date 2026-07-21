Врач Белоусова сообщила, что фрукты и овощи хорошо помогают справиться с обезвоживанием

Врач-эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Маргарита Белоусова рассказала, почему в жару многие испытывают снижение аппетита. Это связано с физиологическими механизмами, которые помогают организму поддерживать тепловой баланс и предотвращать обезвоживание, написало Ura.ru .

В беседе врач отметила, что во время пищеварения вырабатывается внутреннее тепло, которое в жаркую погоду нежелательно. Поэтому организм естественным образом снижает аппетит, чтобы ограничить выработку тепла и предотвратить перегрев тела.

Чтобы поддержать водный баланс, уровень энергии и общее самочувствие в жару, врач рекомендует употреблять пищу с высоким содержанием воды. Например, фрукты и овощи хорошо помогают справиться с обезвоживанием.