Врач Белоусова рекомендовала выбирать шоколад с содержанием какао не менее 70%

Шоколад — не только вкусное, но и полезное лакомство. Об этом рассказала эндокринолог Маргарита Белоусова в беседе с « Газетой.ru ».

По словам врача, мозг воспринимает сладость как награду, благодаря чему вырабатываются гормоны удовольствия — серотонин, дофамин и эндорфины. Медик посоветовала отдавать предпочтение горькому шоколаду с содержанием какао не менее 70%.

Специалист отметила, что не стоит забывать и о возможных негативных сторонах продукта. Следует избегать шоколада тем, кто борется с ожирением, сахарным диабетом, артериальной гипертензией и иными сопутствующими заболеваниями, добавили «Известия».