Врач Белоусова посоветовала не злоупотреблять супом том ям при атеросклерозе

Азиатские супы различаются по составу и консистенции, что влияет на их воздействие на организм. Об этом рассказала диетолог и нутрициолог Анна Белоусова в беседе с радиостанцией Sputnik .

Врач обратила внимание на популярный у россиян суп том ям. Традиционно блюдо готовится без добавления риса, а его основой служат морепродукты.

«Можно сказать, что он даже полезен. И если мы снизим под себя его остроту, то есть, положим, специй меньше, то он полезен, потому что, в общем-то, нам не хватает морепродуктов, йода, полиненасыщенных жирных кислот», — отметила медик.

По ее словам, стоит учитывать, что некоторые морепродукты, например кальмары, содержат холестерин. Именно поэтому пациентам с атеросклерозом не рекомендуется злоупотреблять такими супами.