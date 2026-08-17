Врач Белоусова отметила, что пожилым людям контрастный душ нежелателен

Врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова в интервью радио Sputnik поделилась рекомендациями, как взбодриться утром. Она отметила, что люди просыпаются по-разному, и предложила несколько приемов для улучшения самочувствия.

По словам эксперта, если у человека нет строгих ограничений по здоровью, утро можно начинать с чашки кофе, даже на голодный желудок. Однако лучше, чтобы напиток был с молоком или со сливками. Это поможет настроиться на позитив, так как в молочной продукции содержатся предшественники серотонина.

Для тех, кто просыпается без тонуса, Анна Белоусова рекомендует делать легкую зарядку. Например, можно включить музыку и в течение 2–3 композиций сделать гимнастику или просто потанцевать. Это поможет размять тело и улучшить кровообращение в головном мозге.

Также врач отметила, что некоторым людям бодрость придает душ. Для молодых и зрелых мужчин может быть полезен контрастный душ, а для женщин — просто теплый. Пожилым людям контрастный душ нежелателен.