Врач Белоусова напомнила о снижении метаболизма при резком сокращении количества пищи

Врач Анна Белоусова рассказала в интервью Pravda.Ru, что многие люди ошибочно полагают: для похудения достаточно просто сократить количество пищи. Однако это не совсем так .

По словам специалиста, важно не только количество еды, но и ее качество. Можно питаться небольшими порциями, но если в рационе преобладают овощи и фрукты, то через некоторое время возникнет нехватка белка, железа, витаминов и аминокислот. В такой ситуации человек начинает тянуться к более калорийным продуктам, даже если старается держать порции небольшими.

«Если человек постоянно недоедает, организм через некоторое время снижает скорость обмена веществ. Ему нужны калории хотя бы для основного обмена — дыхания, работы сердца и внутренних органов», — отметила медик.

При слишком скромных порциях становится труднее поддерживать физическую активность — не хватает сил. В итоге процесс похудения может замедлиться или полностью остановиться, добавил сайт vse42.ru.