Врач Белоусов: тыква помогает улучшить метаболизм и здоровье сосудов

Тыква содержит витамины В, K, C, E и является отличным выбором для здорового питания. Об этом в разговоре с «Известиями» сообщил врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» Евгений Белоусов.
По словам медика, продукт ценят за способность улучшать метаболизм и снижать чувство голода. Содержащиеся в овоще цинк и витамин E благоприятно влияют на мужское здоровье, а также состояние сосудов и сердца. В традиционной медицине тыкву использовали для выведения паразитов. Такой эффект объяснялся аминокислотой кукурбитиной в составе.
Белоусов предупредил, что пациентам с диабетом, желудочными расстройствами, камнями в почках и желчном пузыре следует проявлять осторожность при включении тыквы в рацион. Чрезмерное потребление может обернуться проблемами с кишечником и даже ложной желтухой, добавил сайт «Аргументы и факты».
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