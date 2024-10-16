Врач Белоусов: сахар, жареный картофель и алкоголь ускоряют старение организма

Гастроэнтеролог Евгений Белоусов перечислил продукты, провоцирующие ускоренное старение организма. Об этом сообщила « Газета.ru ».

Первым в списке оказался сахар. При употреблении сладких изделий молекулы глюкозы нарушают структуру белков, из-за чего уменьшается эластичность кожи, пояснил врач.

«Алкоголь разрушает коллаген и вызывает накопление токсинов в печени, что приводит к снижению упругости кожи и образованию морщин», — добавил медик.

Он также обратил внимание на жареный картофель. Блюдо выделяет свободные радикалы, которые вызывают повреждение тканей.