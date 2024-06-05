Врач Белоусов рассказал, что стакан минералки может стать альтернативой тарелке супа

Супы, особенно горячие, запускают и нормализируют пищеварение, однако летом для них есть альтернатива. Об этом Life рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов.

Он объяснил, что раньше супы считались едва ли не единственным средством для поддержания здоровья ЖКТ. Кроме того, в них много питательных веществ, которые хорошо усваиваются.

«Некоторые исследователи предлагают заменить суп минеральной водой, особенно для тех, кто следит за своим весом. Минеральная вода действительно может обеспечить организм необходимыми веществами и способствовать гидратации», — рассказал врач.

Однако он добавил, что на постоянной основе минералка суп не заменит, лишь иногда. Потому что, несмотря на пользу для пищеварения, в ней нет питательных веществ. И стакан воды никогда не заменит полноценный обед.