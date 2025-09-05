Врач Белоусов рассказал, что непереносимость фруктозы может проявляться усталостью и головокружением

Врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Евгений Белоусов объяснил «Известиям» , что непереносимость фруктозы — это нарушение метаболизма, при котором организм не может эффективно усваивать фруктозу.

Как отметил доктор, есть два типа непереносимости фруктозы: врожденная наследственная фруктоземия и приобретенная фруктозная мальабсорбция. Симптомы появляются через один–три часа после употребления продуктов с высоким содержанием фруктозы и включают желудочно-кишечные и системные реакции: усталость, головные боли, головокружения, тошноту и нарушения концентрации внимания.

Белоусов рекомендовал исключить или ограничить продукты с высоким содержанием фруктозы, сухофрукты и некоторые подсластители. Разрешены фрукты с низким содержанием фруктозы и большинство овощей. При появлении симптомов необходимо обратиться к врачу-гастроэнтерологу для диагностики и разработки индивидуальной диеты, заключил врач.