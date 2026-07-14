Врач Белоусов предупредил о риске острого токсического гепатита из-за чаев для похудения

Гастроэнтеролог и кандидат медицинских наук Евгений Белоусов заявил в беседе с РИАМО , что чаи для похудения могут иметь отрицательные последствия для здоровья.

По словам врача, такие напитки дают лишь незначительный эффект и могут быть опасны для печени. Растительные добавки способны вызвать острый токсический гепатит. Кроме того, высокие дозы стимуляторов могут привести к учащенному сердцебиению, тревожности, головным болям и электролитному дисбалансу.

Белоусов подчеркнул, что чай способствует снижению веса только при условии сбалансированного питания и физической активности. Людям с заболеваниями ЖКТ, сердца, почек и печени, гипертонией и бессонницей не следует увлекаться такими напитками, добавил RT.