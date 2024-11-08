Врач Белоусов посоветовала постепенно увеличивать количество еды после долгого голодания

Если человек длительное время голодал, то ему строго противопоказано сразу набрасываться на еду. Об этом РИАМО рассказал врач-гастроэнтеролог, к. м. н. Евгений Белоусов.

Он предупредил, что большой объем пищи после длительного воздержания может нанести вред организму и значительно ухудшить самочувствие человека. В частности, может появиться тяжесть и дискомфорт в животе.

Однако последствия могут быть и более серьезными. Например, переедание после периода голодания может обернуться синдромом острого растяжения желудка, требующим лечения, добавил «Петербургский дневник».