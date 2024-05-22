Врач Белоусов посоветовал не пить чай перед сном

Употребление чая перед сном не рекомендуется из-за содержания в нем кофеина, который может затруднить засыпание. Об этом рассказал врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, в вечернее время без вреда для здоровья можно выпить зеленый или травяной чай, который окажет благоприятное воздействие на метаболизм благодаря содержанию катехинов.

Врач посоветовал выбирать натуральные виды чая. Важно, чтобы они были без искусственных ароматизаторов или консервантов, сообщил сайт kp.ru.