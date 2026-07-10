Врач Белоусов подчеркнул, что ключевым критерием полезного шоколада является содержание какао и сахара в продукте

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал, как выбрать наиболее полезный шоколад. По его мнению, ключевым критерием является содержание какао и сахара в продукте, написало РИАМО .

Белоусов подчеркнул, что чем выше доля какао-бобов, тем больше в шоколаде биологически активных соединений. Он рекомендует выбирать шоколад с высоким содержанием какао и минимальным количеством сахара. Врач также советует внимательно изучать состав продукта и соблюдать меру, сообщил «ФедералПресс».

По словам специалиста, темный шоколад с содержанием какао от 40% до 70% является разумным компромиссом. В таком шоколаде больше сахара и меньше антиоксидантов, чем в горьком, но часть ценных свойств все же сохраняется. Темный шоколад содержит флавоноиды, полифенолы и минералы, которые могут оказывать положительное влияние на когнитивные функции. Рекомендуемая порция составляет 30–40 граммов в сутки.

Молочный шоколад, в котором доля какао не превышает 40%, содержит больше сахара и молочных компонентов, поэтому концентрация антиоксидантов и микроэлементов в нем значительно ниже.