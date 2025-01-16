Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в разговоре с РИАМО рассказал, как справиться с пищевым отравлением .

Пищевое отравление — серьезный диагноз, требующий незамедлительной помощи пострадавшему. В некоторых случаях справиться самостоятельно не получится, сказал медик.

Первое правило при отравлении — промыть желудок: дать пострадавшему кипяченой воды комнатной температуры, чтобы вызвать рвоту. Промывание следует продолжать до тех пор, пока вода не станет чистой. Если после этого у человека нет диареи, можно дать слабительное, а затем — теплый чай без сахара и сорбенты, написал сайт kp.ru.

Как отметил Белоусов, симптомы пищевого отравления могут включать боли в животе, рвоту, головокружение и повышение температуры.