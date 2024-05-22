Врач Белоусов: не стоит пить больше 4 чашек чая в день

Употребление большого количества чая может привести к избыточному употреблению кофеина. В день рекомендуется пить не более четырех чашек, сообщил врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО.

По словам специалиста, переизбыток кофеина также грозит рисками повреждения печени, почек и желудка. Кроме того, вредным для организма может быть добавление слишком большого количества сахара в напиток.

Врач посоветовал всегда обращать внимание на качество чая и соблюдать умеренность в его потреблении, сообщил сайт kp.ru.