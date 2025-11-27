Врач Белоусов назвал гречку одной из самых полезных круп

Врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов рассказал РИАМО , что рис и гречка занимают лидирующие позиции в рационе россиян. Оба продукта встречаются во многих диетических рекомендациях, однако их состав, пищевая ценность и влияние на организм различаются.

Рис — источник легкоусвояемых углеводов. Белый шлифованный рис практически не содержит клетчатки, что делает его щадящим продуктом для желудочно-кишечного тракта. Однако, по словам Белоусова, такой рис практически лишен витаминов группы B, минералов и клетчатки — они удаляются при шлифовке. Бурый (нешлифованный) рис сохраняет отрубевую оболочку и богат магнием, марганцем, витаминами B1, B3, клетчаткой, написал «Петербургский дневник».

Гречневая крупа — одна из самых ценных круп. Она содержит: растительный белок (12–15 г на 100 г); клетчатку (около 10–12 г/100 г); железо, магний, рутин (витамин P).

Гречку можно есть каждый день, но в умеренных количествах (около 50–70 г сухой крупы в день). При этом следует соблюдать осторожность при повышенной кислотности желудка, склонности к метеоризму или СРК с преобладанием запоров и вздутия, аутоиммунных заболеваниях.

С точки зрения общего здоровья и профилактики хронических заболеваний гречка предпочтительнее благодаря высокому содержанию белка, клетчатки, антиоксидантов и низкому гликемическому индексу.