Врач Белоусов напомнил о пользе хурмы для сердечно-сосудистой системы

По словам врача, фрукт богат калием и магнием, необходимыми для работы сердца, а также содержит антиоксиданты, которые защищают клетки от повреждений. Кроме того, в составе — витамины А, С, группы В, минералы и клетчатка, которая улучшает пищеварение и помогает контролировать уровень холестерина.

«Хурма — ценный диетический продукт, который при разумном употреблении приносит организму значительную пользу», — отметил медик.

Белоусов рекомендовал употреблять один или два плода хурмы в день, добавляя другие продукты, например орехи или творог. Однако специалист предупредил о необходимости учитывать индивидуальные особенности организма и избегать переедания, добавили «Известия».