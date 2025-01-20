Врач Белоусов: качественный сыр не содержит искусственных компонентов

Врач-гастроэнтеролог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Евгений Белоусов в беседе с РИАМО рассказал, что людям с сердечно-сосудистыми и почечными заболеваниями, а также с непереносимостью лактозы и избыточным весом сыр противопоказан из-за высокого содержания жира и соли.

Несмотря на то, что некоторые сорта сыра содержат небольшое количество лактозы, их все равно следует избегать людям с непереносимостью лактозы.

Для выбора качественного сыра важно внимательно изучить состав продукта — он должен включать только высококачественные ингредиенты без добавления искусственных компонентов. Упаковка должна быть неповрежденной, а сам сыр — не слишком мягким или влажным.

Не менее важным фактором является дата производства и срок годности: свежесть сыра играет ключевую роль. Лучше выбирать те сыры, у которых длительный срок хранения и актуальная дата изготовления. Стабильная структура и приятный запах свидетельствуют о высоком качестве продукта.

20 января отмечается Всемирный день любителей сыра.