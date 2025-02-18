Врач Белоусов: ежедневное употребление фастфуда повышает риск ожирения и диабета

Ежедневное употребление фастфуда может привести к различным проблемам со здоровьем. О них рассказал кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Евгений Белоусов в беседе с РИАМО .

По словам доктора, такая еда содержит большое количество насыщенных и трансжиров, сахара и соли, что может способствовать развитию ожирения, диабета второго типа и сердечно-сосудистых заболеваний, отмечает RT.

Кроме того, в фастфуде недостаточно витаминов, минералов и клетчатки, поэтому у человека возникает дефицит питательных веществ. Такое питание негативно влияет на кожу, пищеварение и психоэмоциональное состояние, резюмировал врач Белоусов.