Врач Белкина призвала всегда ложиться и просыпаться в одно и то же время для улучшения качества сна

Заместитель главного врача Пензенского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Светлана Белкина в разговоре с ИА «ПензаПресс» назвала четыре важных критерия, соблюдение которых будет способствовать здоровому сну.

Специалист отметила важность строгого режима отхода ко сну. Необходимо ложиться спать и просыпаться в одно и то же время ежедневно, даже в выходные.

Также следует создать расслабляющую рутину — не светить себе в лицо гаджетами за час до сна, принимать теплую ванну, читать бумажные книги со спокойным сюжетом, слушать спокойную музыку, добавила врач.

Кроме того, следует создать комфортную обстановку в спальне. Оптимальная температура воздуха для качественного сна составляет 18–20 градусов, влажность 40–60%. Важно обеспечить темноту шторами или маской для глаз, а также тишину (при необходимости — с помощью беруш).

Матрас и подушка должны обеспечивать правильную поддержку позвоночника, постельное белье рекомендуется выбирать из натуральных, дышащих тканей.

Физическая активность днем или вечерние прогулки за один-два часа до сна улучшают его качество. Также необходим полный отказ от тяжелой пищи, кофеина и алкоголя перед сном, подчеркнула Белкина.