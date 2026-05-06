Врач Белкина предупредила, что лишний вес снижает чувствительность клеток к инсулину

Заместитель главного врача областного центра общественного здоровья и медпрофилактики Светлана Белкина рассказала о проблемах со здоровьем, вызванных лишним весом. Об этом написала «Пенза-пресс» .

Жировая ткань — это особый вид соединительной ткани, которая состоит из клеток, накапливающих жир (адипоцитов). Она выполняет важные функции: защищает органы, амортизирует удары, сохраняет тепло и работает как эндокринный орган, вырабатывая гормоны и выделяя вещества, регулирующие обмен веществ.

При ожирении возникает лептинорезистентность — состояние, когда уровень гормона зашкаливает, а мозг его не различает, из-за чего присутствует постоянное чувство голода, и человек переедает. Избыток жира усиливает гормональный сбой.

Лишний вес снижает чувствительность клеток к инсулину, что приводит к дополнительной выработке этого гормона и блокировке расщепления жиров. Также при ожирении жировые клетки выделяют вещества, вызывающие хроническое вялотекущее воспаление, что повреждает сосуды и усугубляет состояние, когда клетки организма перестают реагировать на инсулин.

Жировая ткань также является местом превращения андрогенов в эстрогены. Когда ее много, это ведет к повышению эстрогенов, что у женщин нарушает процесс подготовки организма к беременности, а у мужчин снижает тестостерон, провоцируя отложение жира по женскому типу.