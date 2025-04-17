Врач Беляева: весной необходимо иметь под рукой антигистаминные препараты

С приходом весны многие сталкиваются с обострением аллергических реакций, даже если раньше не страдали от аллергии. Врач-терапевт Мария Беляева рассказала телеканалу «Звезда», что в этот период необходимо иметь под рукой антигистаминные препараты.
Из-за изменений погоды и атмосферного давления могут усугубиться неврологические заболевания и проблемы сердечно-сосудистой системы. Поэтому важно следить за своим самочувствием и вовремя обращаться к врачу. Необходимо поддерживать артериальное давление в норме.
Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок поделился советами о том, как справиться с аллергией, если нужных таблеток нет под рукой.
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