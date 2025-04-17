Врач Беляева: весной необходимо иметь под рукой антигистаминные препараты

С приходом весны многие сталкиваются с обострением аллергических реакций, даже если раньше не страдали от аллергии. Врач-терапевт Мария Беляева рассказала телеканалу «Звезда» , что в этот период необходимо иметь под рукой антигистаминные препараты.

Из-за изменений погоды и атмосферного давления могут усугубиться неврологические заболевания и проблемы сердечно-сосудистой системы. Поэтому важно следить за своим самочувствием и вовремя обращаться к врачу. Необходимо поддерживать артериальное давление в норме.

Ранее аллерголог-иммунолог Владимир Болибок поделился советами о том, как справиться с аллергией, если нужных таблеток нет под рукой.