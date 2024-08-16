Врач Беляева усомнилась в эффективности малинового варенья при лечении простуды

Многие используют малиновое варенье при лечении простуды. На самом деле сладость не способна сразу поставить на ноги, рассказала врач Мария Беляева в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, лакомство может лишь немного облегчить симптомы. При употреблении выходит пот, с которым организм покидают и токсины, пояснила медик.

Однако примерно такой же результат будет и от горячего питья с другим вареньем. Просто в народе принято выделять именно малиновое, содержащее витамин C, добавил сайт «Аргументы и факты».

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