Врач Беляева усомнилась в эффективности малинового варенья при лечении простуды

Многие используют малиновое варенье при лечении простуды . На самом деле сладость не способна сразу поставить на ноги, рассказала врач Мария Беляева в беседе с Pravda.Ru.

По ее словам, лакомство может лишь немного облегчить симптомы. При употреблении выходит пот, с которым организм покидают и токсины, пояснила медик.

Однако примерно такой же результат будет и от горячего питья с другим вареньем. Просто в народе принято выделять именно малиновое, содержащее витамин C, добавил сайт «Аргументы и факты».