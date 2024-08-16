Врач Беляева усомнилась в эффективности малинового варенья при лечении простуды
По ее словам, лакомство может лишь немного облегчить симптомы. При употреблении выходит пот, с которым организм покидают и токсины, пояснила медик.
Однако примерно такой же результат будет и от горячего питья с другим вареньем. Просто в народе принято выделять именно малиновое, содержащее витамин C, добавил сайт «Аргументы и факты».
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