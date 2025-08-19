Врач Беляева посоветовала наладить режим дня ребенка для укрепления иммунитета

Терапевт Мария Беляева в интервью сайту телеканала « Звезда » поделилась рекомендациями по укреплению неспецифического иммунитета детей перед началом учебного года.

Врач указала на роль режима дня и физической нагрузки.

«Вовремя ложиться, просыпаться в одно и то же время, потом на воздухе находиться желательно тоже, в хорошую погоду особенно. Заниматься активными видами спорта, хотя бы с родителями во что-то поиграть», — пояснила специалист.

По ее словам, необходимо следить за питанием ребенка, чтобы обеспечить его организм всеми необходимыми витаминами и минералами. Беляева рекомендовала не пропускать прием препаратов, если они уже назначены врачом, и регулярно проводить профилактику заболеваний лор-органов.