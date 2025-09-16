Врач Беляева посоветовала больше отдыхать и принимать витамин C в сезон ОРВИ

Для профилактики заболеваний в осенний период, особенно когда дети возвращаются в школу, следует применять неспецифические методы лечения. Об этом рассказала терапевт Беляева в беседе с сайтом телеканала « Звезда ».

По словам врача, необходимо больше отдыхать, пить жидкости, принимать витамин С и избегать мест с большим скоплением людей. Рост случаев ОРВИ связан с окончанием отпусков и началом учебного года. В регионах становится холоднее, что способствует распространению вирусов.

«Кто-то откуда-то привез разные виды инфекции, начали массово ими обмениваться, и получается, что имеем такой всплеск», — пояснила специалист.

При ухудшении самочувствия она рекомендовала остаться дома и начать прием поливитаминов, назначенных доктором. При хорошей погоде рекомендуется больше времени проводить на свежем воздухе, включить умеренные физические нагрузки и соблюдать режим сна.