Врач Беленков сообщил, что суточное мониторирование входит в «золотой стандарт» проверок сердца

Сердце и сосуды требуют регулярного обследования для профилактики заболеваний. Ведущий ученый России и кардиолог Юрий Беленков рассказал KP.RU о компонентах «золотого стандарта» проверки сердечно-сосудистой системы.

По словам врача, при подозрении на гипертонию проводят суточное мониторирование: на руку накладывают манжетку, компрессор прибора каждые 30 минут нагнетает воздух и измеряет давление.

«Потому что пограничное давление человек может не ощущать», — пояснил медик.

Он также отметил, что обязательные процедуры включают УЗИ сердца и сонных артерий, анализы крови на глюкозу и холестерин, анализ мочи. ЭКГ позволяет выявить нарушения ритма сердца, гипертрофию миокарда или аневризму.