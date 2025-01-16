Врач Белаш указала на пользу увлажнителей воздуха для кожи

Сухость кожи — частая проблема в зимний период. Дерматолог и трихолог София Белаш рассказала в беседе с « Газетой.ru », как обеспечить коже достаточное количество влаги.

Врач посоветовала избегать пониженной влажности воздуха в помещении. Отличным вариантом станет покупка увлажнителя воздуха.

«Пользуйтесь увлажняющими кремами, содержащими натуральные масла, такие как масло ши или кокосовое. Эти компоненты помогают удерживать влагу в коже и восстанавливают ее защитные свойства», — добавила специалист.

Белаш также подчеркнула значимость употребления достаточного количества жидкости. По ее словам, зимой стоит увеличить потребление воды, так как в это время мы зачастую не осознаем, насколько быстро организм теряет влагу, добавил сайт KP.RU.