Врач Бекетов рассказал о преждевременном старении при употреблении переработанной пищи
Употребление переработанных продуктов ускоряет темпы естественного старения организма, сообщил терапевт Владимир Бекетов в интервью изданию «Известия».
Доктор отметил, что продукты промышленного производства, прошедшие глубокую обработку, содержат множество добавок, усилителей вкуса и консервантов, которые снижают пищевую ценность и ухудшают общее состояние здоровья. Он подчеркнул, что именно натуральные, необработанные продукты обеспечивают организм необходимыми микроэлементами и витаминами, необходимыми для поддержания молодости и жизненной энергии.
Бекетов посоветовал придерживаться принципов здорового питания, отдавать предпочтение свежей пище и сократить потребление полуфабрикатов и готовых блюд длительного срока хранения. Эти меры помогут поддерживать нормальный метаболизм и отсрочить появление признаков старения.
Ранее медицинский журнал Clinical Nutrition опубликовал научное исследование, показывающее положительное влияние умеренного потребления цинка на уменьшение биологического старения.