Врач Бекетов рассказал о преждевременном старении при употреблении переработанной пищи

Доктор отметил, что продукты промышленного производства, прошедшие глубокую обработку, содержат множество добавок, усилителей вкуса и консервантов, которые снижают пищевую ценность и ухудшают общее состояние здоровья. Он подчеркнул, что именно натуральные, необработанные продукты обеспечивают организм необходимыми микроэлементами и витаминами, необходимыми для поддержания молодости и жизненной энергии.

Бекетов посоветовал придерживаться принципов здорового питания, отдавать предпочтение свежей пище и сократить потребление полуфабрикатов и готовых блюд длительного срока хранения. Эти меры помогут поддерживать нормальный метаболизм и отсрочить появление признаков старения.

Ранее медицинский журнал Clinical Nutrition опубликовал научное исследование, показывающее положительное влияние умеренного потребления цинка на уменьшение биологического старения.