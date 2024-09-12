Врач Бекетов рассказал, что через голубей можно заразиться болезнями, поражающими органы ЖКТ и дыхательную систему
Доцент Сеченовского Университета, врач-пульмонолог Владимир Бекетов в беседе с kp.ru объяснил, почему общение с голубями может быть опасным для здоровья.
Как пояснил медик, эти птицы могут пить из сточных вод, взаимодействовать с бытовым и пищевым мусором и с городскими грызунами. Все эти действия формируют риск передачи инфекций.
«На сегодняшний день известно около ста инфекций, которые могут переносить птицы и, в частности, городские голуби», — сказал медик.
Через голубей можно заразиться болезнями, поражающими желудочно-кишечный тракт, органы дыхания и кожу, добавил Бекетов.