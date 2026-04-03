Врач Бекетов предупредил, что вейпы с ароматизаторами увеличивают риск развития рака легкого, гортани и пищевода

Доцент Сеченовского Университета, кандидат медицинских наук, пульмонолог Владимир Бекетов рассказал KP.RU , что ароматические добавки в вейпах, придающие сливочный или маслянистый вкус, могут представлять серьезную опасность для здоровья.

Врач подчеркнул, что вещества, содержащиеся в вейпах, провоцируют воспалительные процессы и увеличивают риск развития рака легкого, гортани и пищевода. Особо опасен тандем вейпов с классическими сигаретами или кальянами.

По словам эксперта, при облитерирующем бронхиолите дыхательные пути рубцуются и зарастают, что затрудняет дыхание. К сожалению, последствия этого процесса могут остаться на всю жизнь, и облегчить их практически невозможно.

Пульмонолог отметил, что длительное воздействие вредных веществ может привести к хроническому воспалению дыхательных путей. Чтобы снизить риски, он посоветовал избегать перегрева спирали, регулярно проходить медицинский скрининг легких и рассматривать проверенные методы отказа от никотина.